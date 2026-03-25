Kontinuität beim VfL Stenum – Trainerteam setzt Arbeit fort

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Beim VfL Stenum herrscht frühzeitig Klarheit in einer zentralen Personalfrage: Das Trainerteam bleibt auch in der kommenden Saison vollständig zusammen und wird die Mannschaft weiterhin gemeinsam betreuen.

Cheftrainer Elias Schröder sowie die beiden Co-Trainer Maximilian Klatte und Malte Tönjes, die das Team erst zu Beginn dieser Saison übernommen hatten, setzen ihre Zusammenarbeit fort. Das Trio wird damit die bislang erfolgreiche Arbeit nahtlos weiterführen und den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen.

Auch im Torwartbereich setzt der Verein auf bewährte Strukturen. Torwarttrainer Marco Scheffler bleibt ebenfalls Teil des Teams und unterstützt weiterhin die Entwicklung der Mannschaft.