Kontinuität beim VfL Stenum – Trainerteam setzt Arbeit fort

Beim VfL Stenum herrscht frühzeitig Klarheit in einer zentralen Personalfrage: Das Trainerteam bleibt auch in der kommenden Saison vollständig zusammen und wird die Mannschaft weiterhin gemeinsam betreuen.
Cheftrainer Elias Schröder sowie die beiden Co-Trainer Maximilian Klatte und Malte Tönjes, die das Team erst zu Beginn dieser Saison übernommen hatten, setzen ihre Zusammenarbeit fort. Das Trio wird damit die bislang erfolgreiche Arbeit nahtlos weiterführen und den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen.
Auch im Torwartbereich setzt der Verein auf bewährte Strukturen. Torwarttrainer Marco Scheffler bleibt ebenfalls Teil des Teams und unterstützt weiterhin die Entwicklung der Mannschaft.
Innerhalb des Vereins waren personelle Veränderungen auf dieser Position zu keinem Zeitpunkt ein Thema. Umso wichtiger war es den Verantwortlichen, frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen. Mit der klaren Entscheidung zugunsten des bestehenden Trainerteams unterstreicht der VfL Stenum seinen Anspruch auf Kontinuität und Stabilität an der Seitenlinie.