Kontinuität beim VfB

Der VfB Eppingen setzt ein klares Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und nachhaltige Entwicklung: Cheftrainer David hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und wird auch weiterhin an der Seitenlinie der 1. Mannschaft stehen.

Damit gehen Verein und Trainer den eingeschlagenen Weg gemeinsam und bewusst weiter. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass sportliche Entwicklung, mannschaftliche Geschlossenheit und die klare Identifikation mit dem Verein im Mittelpunkt stehen. Genau diese Punkte waren ausschlaggebend für die frühzeitige Einigung. "Wir sind überzeugt davon, dass wir mit David den richtigen Trainer für unseren Weg haben. Die Zusammenarbeit ist von Vertrauen, Offenheit und klaren gemeinsamen Zielen geprägt", so die sportliche Leitung des VfB Eppingen.

Gemeinsame Ziele – klare Philosophie Der VfB Eppingen verfolgt weiterhin eine klare Philosophie: Leistungsorientierter Fußball, verbunden mit Bodenständigkeit und einer starken Einbindung der eigenen Jugend. Unter David wurde nicht nur sportlich gearbeitet, sondern auch strukturell und menschlich ein Fundament gelegt, das langfristig Bestand haben soll. Besonders wichtig ist dem Verein dabei die Förderung junger Spieler aus den eigenen Reihen. Talente sollen behutsam aufgebaut, gefördert und perspektivisch an den aktiven Bereich herangeführt werden – ein Ansatz, der fest in der sportlichen Ausrichtung des VfB Eppingen verankert ist.