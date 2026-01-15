Kontinuität beim VfB

Der VfB Eppingen setzt ein klares Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und nachhaltige Entwicklung: Cheftrainer David hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und wird auch weiterhin an der Seitenlinie der 1. Mannschaft stehen.
Damit gehen Verein und Trainer den eingeschlagenen Weg gemeinsam und bewusst weiter. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass sportliche Entwicklung, mannschaftliche Geschlossenheit und die klare Identifikation mit dem Verein im Mittelpunkt stehen. Genau diese Punkte waren ausschlaggebend für die frühzeitige Einigung.
"Wir sind überzeugt davon, dass wir mit David den richtigen Trainer für unseren Weg haben. Die Zusammenarbeit ist von Vertrauen, Offenheit und klaren gemeinsamen Zielen geprägt", so die sportliche Leitung des VfB Eppingen.
Der VfB Eppingen verfolgt weiterhin eine klare Philosophie: Leistungsorientierter Fußball, verbunden mit Bodenständigkeit und einer starken Einbindung der eigenen Jugend. Unter David wurde nicht nur sportlich gearbeitet, sondern auch strukturell und menschlich ein Fundament gelegt, das langfristig Bestand haben soll.
Besonders wichtig ist dem Verein dabei die Förderung junger Spieler aus den eigenen Reihen. Talente sollen behutsam aufgebaut, gefördert und perspektivisch an den aktiven Bereich herangeführt werden – ein Ansatz, der fest in der sportlichen Ausrichtung des VfB Eppingen verankert ist.
"Der Weg über die Jugend ist für uns kein Lippenbekenntnis, sondern ein zentrales Element unserer Vereinsarbeit. Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit David konsequent weitergehen", heißt es aus dem Verein.
Mit der Zusage des Trainers kann der VfB Eppingen frühzeitig und mit Planungssicherheit in die neue Saison blicken. Die Basis für die kommenden Monate ist gelegt – nun gilt es, die gesteckten Ziele mit harter Arbeit, Geschlossenheit und dem bekannten schwarz-roten Herzblut weiterzuverfolgen.
Der VfB Eppingen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und ist überzeugt, dass der eingeschlagene Weg sportlich wie strukturell nachhaltig erfolgreich sein wird.