Kontinuität beim TuS Kirchdorf

Die Planungen für die Saison 2025/26 nehmen beim TuS Kirchdorf weiter konkrete Formen an. Der Verein kann dabei auf eine stabile Basis bauen: Gleich sieben Spieler aus dem aktuellen Kader der ersten Herren haben ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Allen voran bleibt Kapitän Laurids Breuer an Bord. Der „Capitano“ führt die Mannschaft damit auch in der nächsten Saison auf das Feld und steht weiterhin für Kontinuität und Verantwortung innerhalb des Teams.