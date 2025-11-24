Kontinuität beim TSV Phönix Steinsfurt – Trainerduo verlängert beim TSV Phönix Steinsfurt
Die Weichen für die kommende Saison sind gestellt: Das eingespielte Trainerduo Ben-Richard „Richi“ Prommer und Dawid Polotzek bleibt auch in der Spielzeit 2026/27 an der Seitenlinie des TSV Phönix Steinsfurt – dann bereits in ihrer vierten Saison.
Nach dem denkbar schweren Start mit dem Abstieg in die Kreisklasse B führte das Duo das Team zurück in die Erfolgsspur. Der direkte Wiederaufstieg war das erste Ausrufezeichen. In der laufenden Saison präsentiert sich die Mannschaft nun in herausragender Verfassung und belegt einen starken zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse A – ein klarer Beleg für die Weiterentwicklung innerhalb des Teams und des gesamten Vereins.
Auch im Umfeld bleibt der Phönix stabil: Torwarttrainer Rüdiger Wormer und Athletiktrainer Patrick Neuberger setzen ihre erfolgreiche Arbeit fort und sorgen damit für wichtige Konstanz im Verein. Ebenso geht das komplette Team hinter dem Team mit Betreuern und Verantwortlichen gemeinsam in die Saison 26/27.
Der Kader bleibt zusammen. Neben den erfahrenen Leistungsträgern legt der Verein weiterhin großen Wert auf die Förderung junger Talente aus der Region.
Das gemeinsame Ziel bleibt unverändert: weiter wachsen, das vorhandene Potenzial möglichst ausschöpfen, aber vor allem gemeinsam mit den zahlreichen Fans und Unterstützern mit Herz, Leidenschaft und Zusammenhalt das schönste Hobby der Welt genießen – auf und neben dem Platz.
Autor: Fußballabteilung TSV Steinsfurt