Kontinuität beim TSV Phönix

Die Weichen für die kommende Saison sind gestellt: Das eingespielte Trainerduo Ben-Richard „Richi“ Prommer und Dawid Polotzek bleibt auch in der Spielzeit 2026/27 an der Seitenlinie des TSV Phönix Steinsfurt – dann bereits in ihrer vierten Saison.

Nach dem denkbar schweren Start mit dem Abstieg in die Kreisklasse B führte das Duo das Team zurück in die Erfolgsspur. Der direkte Wiederaufstieg war das erste Ausrufezeichen. In der laufenden Saison präsentiert sich die Mannschaft nun in herausragender Verfassung und belegt einen starken zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse A – ein klarer Beleg für die Weiterentwicklung innerhalb des Teams und des gesamten Vereins.

Auch im Umfeld bleibt der Phönix stabil: Torwarttrainer Rüdiger Wormer und Athletiktrainer Patrick Neuberger setzen ihre erfolgreiche Arbeit fort und sorgen damit für wichtige Konstanz im Verein. Ebenso geht das komplette Team hinter dem Team mit Betreuern und Verantwortlichen gemeinsam in die Saison 26/27.