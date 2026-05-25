Kontinuität beim SV Welldorf-Güsten: Thomas Graf bleibt Trainer

Der SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten setzt auf Kontinuität und hat die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Cheftrainer Thomas Graf bekannt gegeben. Graf wird die erste Mannschaft des Vereins somit auch in der kommenden Spielzeit betreuen. Die Entscheidung ist das Resultat einer sportlich überzeugenden Entwicklung nach einer schwierigen Umbruchphase.
Erfolgreicher Neustart nach dem Bezirksliga-Abstieg
Hinter dem Verein liegen ereignisreiche Monate: Nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga stand die Mannschaft vor einem radikalen Neustart. Unter der Regie von Thomas Graf wurde ein großer Umbruch eingeleitet. Das Team wurde gezielt mit zahlreichen jungen Spielern sowie Talenten aus der eigenen zweiten Mannschaft verstärkt.
Dieser Mut zur Jugend zahlt sich mittlerweile sportlich voll aus. Aktuell belegt die Mannschaft in der Kreisliga A Düren den 5. Tabellenplatz. Dass die Formkurve steil nach oben zeigt, untermauert das Team eindrucksvoll mit nur einer Niederlage aus den letzten zehn Spielen.
Lob von der Vereinsführung
Armin Pahl, Sportvorstand und 2. Vorsitzender des Vereins, fand bei der Bekanntgabe lobende Worte für die Arbeit des Trainerteams: „Thomas hat der Mannschaft Struktur, Stabilität und eine klare sportliche Richtung gegeben. Gerade nach dem Umbruch war das enorm wichtig. Die Entwicklung des jungen Teams ist sehr positiv, deshalb war für uns klar, dass wir diesen Weg gemeinsam fortsetzen möchten.“ Auch Thomas Graf blickt voller Vorfreude und Tatendrang auf die kommenden Aufgaben. Er betont das hervorragende Umfeld und den Charakter der Mannschaft: „Ich fühle mich beim Verein sehr wohl und freue mich, den eingeschlagenen Weg weiter voranzutreiben und in Welldorf-Güsten eine junge, hungrige Mannschaft aufzubauen, die nicht nur menschlich TOP ist, sondern auch sportlich gierig ist und sich entwickeln lässt.“