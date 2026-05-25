Kontinuität beim SV Welldorf-Güsten: Thomas Graf bleibt Trainer Umbruch erfolgreich gemeistert von Benedikt Hitze · Heute, 08:12 Uhr · 0 Leser

Thomas Graf (l.) bleibt auch in der neuen Saison beim SV – Foto: SV Grün-Weiß Welldo

Der SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten setzt auf Kontinuität und hat die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Cheftrainer Thomas Graf bekannt gegeben. Graf wird die erste Mannschaft des Vereins somit auch in der kommenden Spielzeit betreuen. Die Entscheidung ist das Resultat einer sportlich überzeugenden Entwicklung nach einer schwierigen Umbruchphase.

Erfolgreicher Neustart nach dem Bezirksliga-Abstieg Hinter dem Verein liegen ereignisreiche Monate: Nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga stand die Mannschaft vor einem radikalen Neustart. Unter der Regie von Thomas Graf wurde ein großer Umbruch eingeleitet. Das Team wurde gezielt mit zahlreichen jungen Spielern sowie Talenten aus der eigenen zweiten Mannschaft verstärkt.

Dieser Mut zur Jugend zahlt sich mittlerweile sportlich voll aus. Aktuell belegt die Mannschaft in der Kreisliga A Düren den 5. Tabellenplatz. Dass die Formkurve steil nach oben zeigt, untermauert das Team eindrucksvoll mit nur einer Niederlage aus den letzten zehn Spielen. Lob von der Vereinsführung