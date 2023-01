KONTINUITÄT BEIM SV HOLTHAUSEN BIENE Trainierteam um Wolfgang Schütte verlängert um ein weiteres Jahr

Auch in der Zukunft wird Wolfgang Schütte mit Robert Bartling und Gerrit Hindricks (Co-Trainer), Florian Hillebrand (Torwart-Trainer) sowie Dominik Tepe (Physiotherapeut) für die sportliche Entwicklung unserer Landesliga-Mannschaft verantwortlich sein. Alle fünf verlängerten nach positiven Gesprächen mit Henrik Bemboom ihr Engagement.

Sehr zufrieden zeigte sich Henrik nach den Gesprächen. „Uns ist es in den letzten Jahren gelungen eine ehrgeizige und sympathische Mannschaft aufzubauen. Durch kontinuierliche Arbeit und unzähligen Gesprächen haben wir nunmehr eine Mannschaft geformt, die zu den Meisterschaftsfavoriten zählt. Ich freue mich auf die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit.“

Auch Manuel Wintering äußerte sich zu der Vertragsverlängerung des Trainerteams: „Wir haben ein sehr leistungsstarkes Team um unsere Landesliga-Mannschaft. Das wir mit Trainer Wolfgang Schütte ins sechste Jahr der Zusammenarbeit gehen, ist für unseren Verein etwas ganz Besonderes. In seiner Zeit hat Wolfgang hier eine Mannschaft aufgebaut, die (2018 fast abgestiegen) bereit ist den Aufstieg in die Oberliga zu realisieren. Betrachtet man unsere überschaubaren finanziellen Mittel - und die in gleicher Zeit erfüllten finanziellen Herausforderungen - ist die Leistung aller Beteiligten nicht hoch genug zu bewerten.“

Die Vertragsgespräche mit den Spielern laufen bereits auf Hochtouren. Wir werden sicherlich zeitnah einige Vertragsverlängerungen bekannt geben können.