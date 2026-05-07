Kontinuität beim SV 98 Schwetzingen: Öztürk verlängert - Kader bleibt von Andreas Grüger · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte Schwetzingen

Kontinuität beim SV 98 Schwetzingen: Öztürk verlängert – Kader bleibt weitgehend zusammen Beim SV 98 Schwetzingen laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren – und dabei setzt der Verein klar auf Kontinuität. Trainer Behcet Öztürk hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und soll den eingeschlagenen Weg weiterführen. Der Coach hat es in kurzer Zeit geschafft, aus der Mannschaft eine geschlossene und konkurrenzfähige Einheit zu formen. Diese Entwicklung blieb auch der Vereinsführung nicht verborgen. Mit der frühzeitigen Verlängerung des Trainers will der Verein ein deutliches Zeichen für Stabilität und nachhaltige Entwicklung setzen.

Auch im Spielerkader herrscht große Zufriedenheit. Insgesamt haben bereits 17 Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Demgegenüber stehen lediglich drei Abgänge – ein klares Signal dafür, dass die Mannschaft den gemeinsamen Weg fortsetzen möchte. Zudem konnte der Verein bereits vier Neuzugänge präsentieren, die das Team gezielt verstärken sollen. Der SV 98 Schwetzingen verfolgt dabei das Ziel, in der kommenden Saison wieder sportlich erfolgreich anzugreifen und den Fußballstandort Schwetzingen weiter nach vorne zu bringen.