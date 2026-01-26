Der Trainer des FSV Osthofen, Dennis Steinhauser (l.), und der Sportliche Leiter und Erster Vorsitzende des Vereins, Peter Gerber, gehen gemeinsam auch in die kommende Saison. Foto: Metzler/pakalski-press

Kontinuität beim FSV Osthofen Vertragsverlängerung: Dennis Steinhauser auch in der kommenden Spielzeit Trainer des A-Ligisten Verlinkte Inhalte A-Klasse Alzey-Worms FSV Osthofen Dennis Steinhauser

OSTHOFEN. Der FSV Osthofen, Tabellenelfter in der A-Klasse Alzey-Worms, hat früh die Weichen für die kommende Saison gestellt. Die Wonnegauer haben den Vertrag mit ihrem Cheftrainer Dennis „Steini“ Steinhauser, um ein weiteres Jahr verlängert.

„Es sind gute Jungs", schwärmt der 30 Jahre alte ehemalige Gruppenliga-Torwart der SG Einhausen, der auch im Verbandsligakader des VfR Fehlheim, einem weiteren hessischen Club, und einst auch in der U19-Regionalligamannschaft des VfR Wormatia Worms gestanden hat, von seinem aktuellen Team. „Die Jungs ziehen alle sauber mit und der Verein unterstützt viel", freut sich der Mörstädter ebenfalls über die offene Kommunikation und darüber, dass jeder wisse, wo sein Platz ist. Vor allem baut Steinhauser auf die Unterstützung seines spielenden Co-Trainers Viktor Hust (31) und Betreuers Sebastian Brodhäcker (32).

„Das Glück muss man sich erarbeiten“ „Die Disziplin und Gemeinschaft sind erkennbar gewachsen“, hebt der junge Coach ebenfalls gerne hervor. Dass man noch nicht ganz so weit sei, den am Ende der Runde gewünschten einstelligen Tabellenplatz zu belegen, erklärt Steinhauser mit so einigen Aluminiumtreffern und Abseitsentscheidungen. „Aber mein Grundprinzip lautet: Das Glück muss man sich erarbeiten.“ Und da seien die Seinen eben auf einem guten Weg, das Polster von sieben Punkten auf den ersten der drei offiziellen Abstiegsplätze zu vergrößern. Viel wichtiger aber als eine Tabellenplatzierung sind dem Übungsleiter, der rasch seine Scheine bis zur B-Lizenz erwerben möchte, Ballbesitz-Fußball und ein gepflegtes Kurzpassspiel. Lange Bälle möchte der Coach möglichst nicht sehen. Nach einem holprigen Start beendeten die Osthofener das vergangene Fußballjahr mit einer überzeugenden Performance, die drei souveräne Dreier einbrachte. „Wir wollen den Schwung in die Restrückrunde mitnehmen und den einstelligen Tabellenplatz erreichen“, lautet die Devise von Dennis Steinhauser und seinen Mannen.