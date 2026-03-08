Kontinuität beim FC Ummel: Thore Wülpern geht in die sechste Amtszeit "Die Mannschaft hat sich eine hervorragende Basis erarbeitet und bringt ein enormes Engagement mit" von FuPa Lüneburg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thees Klaffke

Der FC Ummel setzt auf Beständigkeit. Wie der Verein auf Social Media bestätigte, wird Thore Wülpern auch in der kommenden Spielzeit 2026/2027 an der Seitenlinie der 1. Herren stehen.



Damit geht der Übungsleiter im Sommer bereits in sein sechstes Jahr beim FCU. Das Erfolgsteam bleibt komplett

Besonders erfreulich für die Anhänger des Klubs: Wülpern verlängert nicht als Solist. Das gesamte Funktionsteam hat ebenfalls sein „Ja-Wort“ für ein weiteres Jahr gegeben. Mit Co-Trainer Sascha Börsdamm, Torwarttrainer André Sievers, Betreuer Hennig Finke und Teammanager Thees Klaffke bleibt die bewährte Achse hinter der Mannschaft komplett erhalten.

Diese geschlossene Verlängerung unterstreicht Vertrauen innerhalb des Trainerstabs, das sich in den vergangenen fünf Spielzeiten kontinuierlich entwickelt hat. Sportlicher Aufwind: Platz 3 und Pokal-Achtelfinale

Dass der Vorstand so frühzeitig die Weichen stellt, kommt nicht von ungefähr. Sportlich schwimmt der FC Ummel derzeit auf einer kleinen Erfolgswelle. In der 1. Kreisklasse Nord belegt das Team aktuell einen starken dritten Tabellenplatz und hat sich damit in der Spitzengruppe festgebissen. Auch im Pokal sorgte das Team für Furore: Erst im Achtelfinale war nach einer kämpferischen Leistung gegen den klassenhöheren Kreisligisten SG Unterstedt II Endstation.