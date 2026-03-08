Kontinuität beim FC Ummel: Thore Wülpern geht in die sechste Amtszeit

Der FC Ummel setzt auf Beständigkeit. Wie der Verein auf Social Media bestätigte, wird Thore Wülpern auch in der kommenden Spielzeit 2026/2027 an der Seitenlinie der 1. Herren stehen.
Damit geht der Übungsleiter im Sommer bereits in sein sechstes Jahr beim FCU.
Das Erfolgsteam bleibt komplett
Besonders erfreulich für die Anhänger des Klubs: Wülpern verlängert nicht als Solist. Das gesamte Funktionsteam hat ebenfalls sein „Ja-Wort“ für ein weiteres Jahr gegeben. Mit Co-Trainer Sascha Börsdamm, Torwarttrainer André Sievers, Betreuer Hennig Finke und Teammanager Thees Klaffke bleibt die bewährte Achse hinter der Mannschaft komplett erhalten.
Diese geschlossene Verlängerung unterstreicht Vertrauen innerhalb des Trainerstabs, das sich in den vergangenen fünf Spielzeiten kontinuierlich entwickelt hat.
Sportlicher Aufwind: Platz 3 und Pokal-Achtelfinale
Dass der Vorstand so frühzeitig die Weichen stellt, kommt nicht von ungefähr. Sportlich schwimmt der FC Ummel derzeit auf einer kleinen Erfolgswelle. In der 1. Kreisklasse Nord belegt das Team aktuell einen starken dritten Tabellenplatz und hat sich damit in der Spitzengruppe festgebissen. Auch im Pokal sorgte das Team für Furore: Erst im Achtelfinale war nach einer kämpferischen Leistung gegen den klassenhöheren Kreisligisten SG Unterstedt II Endstation.
„Die Mannschaft hat sich eine hervorragende Basis erarbeitet und bringt ein enormes Engagement mit“, zeigt sich Thore Wülpern begeistert von der Arbeit mit seinen Schützlingen. Der Hunger der Truppe, sich ständig weiterzuentwickeln, sei für ihn die größte Motivation gewesen, das Arbeitspapier erneut zu unterschreiben.
Geduld als Erfolgsfaktor
Auch von Seiten der Vereinsführung gibt es volle Rückendeckung. Fußballobmann Carsten Otten sieht in der 1. Herren das sportliche Aushängeschild des Vereins. Trotz des aktuellen Erfolgs mahnt er jedoch zur Besonnenheit:
„Die Mannschaft ist bis auf wenige Ausnahmen noch sehr jung. Wir als Vorstand bleiben geduldig, freuen uns aber natürlich über die großen Schritte nach vorn, die das Team unter Thore macht.“