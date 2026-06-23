Kontinuität beim Aufsteiger

– Foto: Pascal Fischer SGDK

Die SG Dittlofrod/Körnbach geht mit Marko Karamatic in ihre erste Gruppenliga-Saison. Wie die HNA berichtet, setzt der Trainer seine Arbeit beim Meister der Kreisoberliga Nord fort, obwohl seine Vereinbarung ursprünglich nur für die Rückrunde galt.

Karamatic hatte die Mannschaft im Winter übernommen und sie zum historischen Aufstieg geführt. Nach diesem Erfolg war eine Trennung offenbar kein Thema mehr. Für den kleinen Verein beginnt damit ein neues Kapitel: Nach der Meisterschaft wartet nun die Gruppenliga Fulda, in der Dittlofrod/Körnbach vor allem den Klassenerhalt anpeilt.

Der Verbleib des Trainers sorgt dabei für Kontinuität. Karamatic kennt die Stärken der Mannschaft, sieht aber zugleich den großen Sprung in die neue Spielklasse. Die kommenden Monate werden zeigen, wie schnell sich der Aufsteiger an das höhere Niveau gewöhnen kann.