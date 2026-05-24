Kontinuität beim Aufsteiger

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Der FC Großalmerode kann in seinen Planungen für die kommende Gruppenliga-Saison zwei wichtige Konstanten einbauen. Offensivspieler Sezer Özen hat über seine sozialen Medien öffentlich gemacht, dass er dem Aufsteiger auch im kommenden Spieljahr treu bleibt. Auf Anfrage bestätigte zudem das Social-Media-Team des Vereins, dass auch Trainer Thomas Bartel weiterhin an der Seitenlinie stehen wird.
Für den FC Großalmerode sind es zwei Personalien mit Signalwirkung. Özen, der vor der Saison vom FC Bosporus Kassel nach Großalmerode gewechselt war, bleibt damit Teil jener Mannschaft, die den Sprung in die Gruppenliga geschafft hat. Bartel hatte die Mannschaft als Cheftrainer durch die erfolgreiche Saison geführt und wird nun auch den nächsten Entwicklungsschritt begleiten.
Mit dem Verbleib von Özen und Bartel sendet der FC Großalmerode früh ein klares Zeichen: Der Aufstieg soll nicht als Endpunkt verstanden werden, sondern als Ausgangslage für die nächste Herausforderung. In der Gruppenliga wird der Verein sportlich stärker gefordert sein, doch die ersten personellen Grundlagen für diese Aufgabe sind gelegt.