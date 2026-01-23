Kontinuität bei Leschedes Zweiter

Der FC 47 Leschede setzt bei seiner zweiten Mannschaft weiter auf Stabilität. Nach erfolgreichen Gesprächen sind die Trainer- und Betreuerfragen für die Saison 2026/27 weitgehend geklärt.

Andre Niemeyer geht in seine zweite Saison als Trainer der zweiten Mannschaft des FC 47 Leschede. Er arbeitet weiterhin eng mit dem bisherigen Umfeld zusammen. Nach einem durchwachsenen ersten Jahr in der 1. Kreisklasse präsentiert sich das Team in der laufenden Spielzeit deutlich verbessert.

Im Kreispokal sorgte die Mannschaft für Aufsehen: In der erstmals geöffneten Konkurrenz für Zweitvertretungen oberhalb der 3. Kreisklassen erreichte Leschede II das Halbfinale. Am Karsamstag (04.04.2026) wartet dort mit Grenzland Twist ein Kreisligist – ein besonderes Highlight für Mannschaft und Verein. Auch in der 1. Kreisklasse Süd stimmen die Leistungen, was die Verantwortlichen in ihrer Linie bestätigte.

Neu an der Seitenlinie unterstützt künftig Josef Arning. Er bringt höherklassige Erfahrung mit und soll das Team zusätzlich verstärken.

Eine Veränderung gibt es jedoch im Trainerteam: Co-Trainer Christoph Piepel beendet nach zwei Jahren seine Tätigkeit. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für sein Engagement.

Folgerichtig setzt der Verein auch in der Saison 2026/27 auf Kontinuität. Trainer Andre Niemeyer verlängerte ebenso wie die Betreuer Julian Pöttering, Michael Hopmann und Andreas Küpker.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________