Kontinuität bei Germania - Trainerteam verlängert!

– Foto: SV Germania Wüstheuterode

Wie der Verein bekanntgab, haben Cheftrainer Alexander Henke sowie seine Trainerkollegen Sven Hartung und Kay Sobieray ihr Engagement beim Verein offiziell verlängert und werden die erste Mannschaft weiterhin betreuen.

Mit der Entscheidung setzt der Verein auf Stabilität im sportlichen Bereich und honoriert zugleich die bisherige Arbeit des Trainerteams. Auch wenn die Mannschaft zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste, steht man auf einem soliden dritten Tabellenplatz und würde damit am Saisonende die beste Platzierung der Landesklasse-Historie belegen. Nach Angaben des Vorstands steht die Verlängerung für Vertrauen in den eingeschlagenen Weg sowie für Verlässlichkeit in der weiteren Entwicklung der Mannschaft.

Vereinspräsident Alexander Gümpel lobt insbesondere die Identifikation des Trios mit dem Verein. Neben der fachlichen Arbeit schätze man vor allem das Engagement, das über den reinen Trainings- und Spielbetrieb hinausgehe. Der Vorstand sehe das Trainerteam als wichtigen Baustein für die positive Entwicklung der ersten Mannschaft.