Kontinuität bei Germania - Trainerteam verlängert!

Wie der Verein bekanntgab, haben Cheftrainer Alexander Henke sowie seine Trainerkollegen Sven Hartung und Kay Sobieray ihr Engagement beim Verein offiziell verlängert und werden die erste Mannschaft weiterhin betreuen.
Mit der Entscheidung setzt der Verein auf Stabilität im sportlichen Bereich und honoriert zugleich die bisherige Arbeit des Trainerteams. Auch wenn die Mannschaft zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste, steht man auf einem soliden dritten Tabellenplatz und würde damit am Saisonende die beste Platzierung der Landesklasse-Historie belegen. Nach Angaben des Vorstands steht die Verlängerung für Vertrauen in den eingeschlagenen Weg sowie für Verlässlichkeit in der weiteren Entwicklung der Mannschaft.
Vereinspräsident Alexander Gümpel lobt insbesondere die Identifikation des Trios mit dem Verein. Neben der fachlichen Arbeit schätze man vor allem das Engagement, das über den reinen Trainings- und Spielbetrieb hinausgehe. Der Vorstand sehe das Trainerteam als wichtigen Baustein für die positive Entwicklung der ersten Mannschaft.
Auch aus Sicht der Coaches fiel die Entscheidung offenbar schnell. Cheftrainer Alexander Henke erklärte zur Verlängerung: „Der Verein und insbesondere die Mannschaft haben uns klar signalisiert, dass sie den eingeschlagenen Weg gerne mit uns fortsetzen möchten. Deshalb mussten wir nicht lange überlegen. Aufgrund der positiven sportlichen Entwicklung, aber auch wegen des familiären Umfelds, war für uns schnell klar, dass wir unsere Arbeit hier gerne fortsetzen wollen. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft macht uns großen Spaß und gemeinsam möchten wir in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen.“
Für die kommende Saison wollen die Verantwortlichen nun gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Mit der frühzeitigen Verlängerung sorgt der SV Germania Wüstheuterode für Planungssicherheit und sendet zugleich ein klares Signal der Geschlossenheit für die Zukunft.