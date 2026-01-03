Kontinuität auf der Trainerbank: Hoffmann verlängert in Kelheimwinzer

Nach einer starken Herbstrunde in der A-Klasse Kelheim mit einem aktuell verdienten 3. Platz, vermeldet der SV Kelheimwinzer die Vertragsverlängung mit Trainer Florian Hoffmann um eine weitere Saison.

Seit seinem Amtsantritt in der Saison 2022/23, hat er die Mannschaft sportlich wie auch menschlich nachhaltig geprägt und die Entwicklung des noch jungen Teams entscheidend vorangetrieben. Umso erfreulicher ist es, dass der Trainer den eingeschlagenen Weg auch weiterhin gemeinsam mit der Mannschaft und dem Verein gehen wird.

Aktuell gilt es die gesteckten Ziele in der laufenden Saison zu erreichen. Dabei wird die Mannschaft zur Frühjahrsrunde von zwei Neuzugängen unterstützt. Moritz Kluge und Andreas Rösch werden den jungen Kader in den noch 9 verbleibenden Spielen ergänzen.