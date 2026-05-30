Kontinuität auf der Trainerbank der KSC-Frauen Frauen-Regionalliga Süd 2026/2027 +++ Christopher Holzer bleibt Cheftrainer von PM / KSC / ChH · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Das Trainerteam der KSC-Frauen bleibt in großen Teilen zusammen und setzt seine erfolgreiche Arbeit in der Saison 2026/2027 fort. So wurden die Verträge von Cheftrainer Christopher Holzer, Co-Trainerin Jana Kunz, Torfrauen-Trainer Markus Emmel und Athletiktrainer Kevin Schäfer verlängert. Einzig Martin Günther, der bisher als Co-Trainer agiert hat, wird aus persönlichen Gründen ausscheiden.

Im Zuge dieser Entscheidungen wurden weitere strukturelle Optimierungen vorgenommen und Aufgaben- und Verantwortungsbereiche neu definiert. So wird Christopher Holzer zukünftig den kompletten sportlichen Bereich verantworten und neben seiner Position als Cheftrainer auch die Bereiche „Kaderplanung und Scouting“ leiten. Kevin Schäfer wird zum Co-Trainer aufrücken, sich zudem aber weiterhin um das Athletiktraining kümmern. Stelle Sportliche Leitung bewußt intern besetzt Sandra Ernst (Abteilungsleiterin): Wir freuen uns mit den Verlängerungen im Trainerteam Kontinuität auf diesen wichtigen Positionen zu schaffen. Die Mannschaft hat sich in dieser Saison erneut im athletischen sowie spielerisch/taktischen Bereich verbessert und wir schenken dem Trainerteam das Vertrauen, zur neuen Runde das Beste aus der Mannschaft zu holen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden die Stelle des Sportlichen Leiters intern zu besetzen. Mit Christopher haben wir die für uns perfekte Lösung gefunden. Er kennt die Prozesse im Verein, besitzt ein großes Netzwerk und steht zu 100% hinter der Vision des Vereins.