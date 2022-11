Kontinuität auf der Trainerbank beim SV Mundingen Karsten Bickel und Dirk Steigert bleiben beim Bezirksligisten

Somit steht bereits frühzeitig fest, dass Karsten Bickel und Dirk Steigert auch in der Saison 2023/2024 die 1. Mannschaft des SV Mundingen trainieren werden. An Spieltagen steht Trainer Karsten Bickel an der Seitenlinie, während Co.-Trainer Dirk Steigert auch als Spieler zur Verfügung steht.

Der Aufstieg in die Bezirksliga nach der Saison 2018/2019 und der Pokalsieg 2022 waren bisher die größten Erfolge in der Amtszeit von Karsten Bickel und Dirk Steigert. Diese Saison können noch weitere Titel folgen. Im Pokal steht der SVM im Halbfinale und in der Liga spielt man oben mit.