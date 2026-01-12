Kontinuität auf der Trainerbank beim SC Moosen

Der SC Moosen setzt weiterhin auf Kontinuität und Vertrauen: Das Duo aus Tommy Breu und seinem Co-Trainer Stefan Denk wird auch in der kommenden Saison die Verantwortung für die erste Mannschaft übernehmen.

Die positive sportliche Entwicklung der vergangenen Monate bestätigt diesen gemeinsamen Weg. Aktuell belegt das Team einen starken 5. Tabellenplatz in der Kreisliga und überzeugt Woche für Woche mit Einsatz, Geschlossenheit und konstanten Leistungen.