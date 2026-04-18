Kontinuität auf der Trainerbank beim PTSV Jahn Freiburg

Auch in der kommenden Saison 2026/27 werden Jonas Janz und Fabian Kunitzky das Trainerteam beim PTSV Jahn Freiburg bilden. In der laufenden Saison konnte man die Erwartungen bisher voll erfüllen und steht in der entscheidenden Saisonphase noch immer konstant im oberen Tabellendrittel – und das mit mutigem Fußball und vielen Toren!

„Die Arbeit im Trainerteam ist sehr harmonisch. Wir denken grundsätzlich ähnlich über Fußball und haben viel Freude daran, unsere junge, lernwillige Mannschaft weiterzuentwickeln. Wir haben definitiv viel Qualität im Team und darüber hinaus noch eine Menge Entwicklungspotenzial. Natürlich bauen wir auf der guten Arbeit unserer Vorgänger auf“, so Janz, der für die neue Spielzeit sein Comeback auf dem Platz anpeilt.

Während sich der Fokus noch komplett auf die aktuelle Saison richtet, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die neue Spielzeit 2026/27: „Wir sind in dieser Spielzeit als Gruppe nochmal deutlich enger zusammengerückt und sind durchaus ambitioniert. Jetzt geht es darum, dass möglichst viele Spieler dabei bleiben und wir uns an entscheidenden Stellen verstärken. Da spielt natürlich auch unsere ausgezeichnete Jugendarbeit eine wichtige Rolle“, so Kunitzky.