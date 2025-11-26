Kontinuität auf der Trainerbank beim FVE

Mit großer Freude kann der FVE verkünden, dass das Trainerduo Patrick Anstett & Felix Seyfert auch in der kommenden Saison 2026/2027 das Ruder des FVE 1 in der Hand haben werden.

Bereits im Oktober teilten die beiden dem Verein nach guten Gesprächen mit, dass sie das Angebot zur Verlängerung sehr gerne annehmen.

Trotz nur 3 Punkten aus den ersten 10 Spielen waren die Verantwortlichen und die Mannschaft von der Arbeit der beiden sehr überzeugt. Entsprechend wollte der Verein frühzeitig die Weichen für die nächste Saison stellen.