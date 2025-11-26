Kontinuität auf der Trainerbank beim FVE

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit großer Freude kann der FVE verkünden, dass das Trainerduo Patrick Anstett & Felix Seyfert auch in der kommenden Saison 2026/2027 das Ruder des FVE 1 in der Hand haben werden.
Bereits im Oktober teilten die beiden dem Verein nach guten Gesprächen mit, dass sie das Angebot zur Verlängerung sehr gerne annehmen.
Trotz nur 3 Punkten aus den ersten 10 Spielen waren die Verantwortlichen und die Mannschaft von der Arbeit der beiden sehr überzeugt. Entsprechend wollte der Verein frühzeitig die Weichen für die nächste Saison stellen.
Die anschließenden 6 Spiele mit 15 Punkten zeigen, dass dies die richtige Entscheidung war. Der FVE bedankt sich jetzt schon für die geleistete Arbeit und wünscht den beiden weiterhin viel Erfolg, sowohl in der Rückrunde, als auch in der kommenden Saison 2026/27.