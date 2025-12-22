 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Von links nach rechts: Jonas Mösch (2. Vorstand), Pascal Schucker (Athletiktrainer), Jan-Luca Bachmann (Trainer 2. Mannschaft), Florian Ey (Trainer 1. Mannschaft), Torsten Griesbaum (Trainer 2. Mannschaft), Rosario Di Fazio (Trainer 3. Mannschaft), Jens Enderle (Sportliche Leitung), Matthias Nägele (1. Vorstand)
Von links nach rechts: Jonas Mösch (2. Vorstand), Pascal Schucker (Athletiktrainer), Jan-Luca Bachmann (Trainer 2. Mannschaft), Florian Ey (Trainer 1. Mannschaft), Torsten Griesbaum (Trainer 2. Mannschaft), Rosario Di Fazio (Trainer 3. Mannschaft), Jens Enderle (Sportliche Leitung), Matthias Nägele (1. Vorstand) – Foto: Verein

Kontinuität auf der Trainerbank beim FC Ettenheim-Altdorf

Trainerteams aller Mannschaften haben verlängert.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Offenburg
FC Ettenheim-Altdorf

Der FC Ettenheim-Altdorf verlängert die Verträge mit dem kompletten Trainerstab.

Alle Trainer bleiben dem Verein auch über die laufende Saison hinaus erhalten – ein starkes Zeichen für Vertrauen, Stabilität und gemeinsame sportliche Ziele.

Aufrufe: 022.12.2025, 14:00 Uhr
BZ/PMAutor