Kontinuität auf der Trainerbank

Die SG Diemeltal 08 hat frühzeitig die Weichen für die kommenden Jahre gestellt und den Vertrag mit Trainer Rainer Gburrek verlängert. Das teilte der Kreisoberligist am Samstag in den sozialen Medien mit.
Der Verein belohnt damit die Entwicklung, die die Mannschaft seit Gburreks Rückkehr im Sommer 2024 genommen hat. In der vergangenen Saison führte der Coach die SG Diemeltal zur Meisterschaft, in der laufenden Spielzeit bestätigte das Team den positiven Trend mit einer starken Hinrunde, die die vereinsinternen Erwartungen übertraf.
Mit der vorzeitigen Verlängerung setzt der Vorstand nach eigener Darstellung bewusst auf Kontinuität und Planungssicherheit. Die Verantwortlichen sehen in der weiteren Zusammenarbeit einen wichtigen Baustein, um den eingeschlagenen sportlichen Weg fortzusetzen.
Auch Gburrek selbst bekannte sich klar zum Verein. Er freue sich über das Vertrauen des Vorstands und darüber, den gemeinsamen Weg weitergehen zu können, erklärte der Trainer. Zugleich hob er die Lernbereitschaft seiner Mannschaft hervor, die sich aus seiner Sicht nicht zuletzt im Titelgewinn der Vorsaison niedergeschlagen habe.
Für die SG Diemeltal ist die Personalie damit weit mehr als eine Formalie. Die frühzeitige Einigung ist ein klares Signal, dass der Verein auch in den kommenden Spielzeiten auf Stabilität an der Seitenlinie und eine nachhaltige sportliche Entwicklung setzt.