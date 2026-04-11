Kontinuität auf der Trainerbank Gburrek verlängert vorzeitig von red · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Die SG Diemeltal 08 hat frühzeitig die Weichen für die kommenden Jahre gestellt und den Vertrag mit Trainer Rainer Gburrek verlängert. Das teilte der Kreisoberligist am Samstag in den sozialen Medien mit.

Der Verein belohnt damit die Entwicklung, die die Mannschaft seit Gburreks Rückkehr im Sommer 2024 genommen hat. In der vergangenen Saison führte der Coach die SG Diemeltal zur Meisterschaft, in der laufenden Spielzeit bestätigte das Team den positiven Trend mit einer starken Hinrunde, die die vereinsinternen Erwartungen übertraf. Der Weg geht weiter Mit der vorzeitigen Verlängerung setzt der Vorstand nach eigener Darstellung bewusst auf Kontinuität und Planungssicherheit. Die Verantwortlichen sehen in der weiteren Zusammenarbeit einen wichtigen Baustein, um den eingeschlagenen sportlichen Weg fortzusetzen.