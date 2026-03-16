Kontinuität auf der Trainerbank

Bei Olympia Kassel herrscht personelle Klarheit für die kommende Saison: Der Kreisoberligist setzt weiterhin auf sein bisheriges Trainer- und Funktionsteam. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, haben die Abteilungsleiter Thorsten Wagner und Marco Jannet dem bisherigen Staff erneut das Vertrauen ausgesprochen.

Damit bleibt der eingeschlagene Weg am Donarbrunnen bestehen. Nach Vereinsangaben waren sich alle Beteiligten schnell einig, die Zusammenarbeit fortzusetzen und den zuletzt eingeschlagenen Kurs gemeinsam weiterzuführen.

Zum festen Gerüst gehört auch die bereits angekündigte Erweiterung des Trainerteams: Nabil Sanori wird den Stab ab Sommer ergänzen. Gemeinsam mit Cheftrainer O. Ben Salem, Trainer Abu Abdali, Betreuer David Franke, Torwarttrainer Dominik Groß und Fitnesstrainer Tolga Tarkun sieht sich Olympia Kassel damit für die kommende Spielzeit gut aufgestellt.