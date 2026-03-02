Kontinuität auf der Trainerbank

Der SVE setzt ein klares Zeichen für Stabilität und Zukunftsorientierung: Der Vertrag mit Cheftrainer Patrick Dürrbaum wurde vorzeitig bis 2027 verlängert.

Bereits im Dezember hatte Patrick seine Zusage für die kommende Saison gegeben und damit frühzeitig ein wichtiges Fundament für die Planung der Spielzeit 2026/27 geschaffen.