Kontinuität auf der Trainerbank

Der SVE setzt ein klares Zeichen für Stabilität und Zukunftsorientierung: Der Vertrag mit Cheftrainer Patrick Dürrbaum wurde vorzeitig bis 2027 verlängert.
Bereits im Dezember hatte Patrick seine Zusage für die kommende Saison gegeben und damit frühzeitig ein wichtiges Fundament für die Planung der Spielzeit 2026/27 geschaffen.
Unabhängig von der aktuellen Tabellensituation zeigt sich die Abteilungsleitung mit seiner Arbeit – sowohl auf als auch neben dem Platz – mehr als zufrieden. Der eingeschlagene Weg wird mit voller Überzeugung weiterverfolgt. Kontinuität, Vertrauen und eine klare sportliche Ausrichtung bilden dabei die Basis für die kommenden Jahre.
Parallel arbeitet die sportliche Leitung gemeinsam mit dem Trainerteam beider Mannschaften intensiv an der Zusammenstellung des Kaders für eine erfolgreiche Saison 2026/27. Erste Zusagen von Leistungsträgern liegen bereits vor, weitere Gespräche laufen – wir sind optimistisch, bald weitere Verlängerungen bekanntgeben zu können.