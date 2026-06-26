Kontinuität auf der Torwarttrainerposition

Der SC Holzhausen freut sich, die weitere Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Markus Holzer bekanntgeben zu können. Auch in der Saison 2026/27 wird er für die Ausbildung und Weiterentwicklung der Torhüter im Aktivenbereich verantwortlich sein.
Markus Holzer gehört seit der vergangenen Saison dem Trainerteam des SC Holzhausen an und hat in dieser Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Mit seiner fachlichen Kompetenz, seinem Engagement und seiner Leidenschaft für das Torwartspiel hat er maßgeblich zur positiven Entwicklung der Torhüter beigetragen.
Der erfahrene Torwarttrainer verfügt über einen beeindruckenden Werdegang. Vor seinem Engagement beim SC Holzhausen war Holzer unter anderem für den Bahlinger SC, die SG Endingen sowie den SV Endingen tätig. Durch seine Arbeit in leistungsorientierten Nachwuchs- und Aktiventeams bringt er ein hohes Maß an Fachwissen und Erfahrung mit.
Die Verantwortlichen des SC Holzhausen sehen die Vertragsverlängerung als wichtigen Baustein für die weitere sportliche Entwicklung des Vereins. Insbesondere die individuelle Förderung der Torhüter sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Trainerteam sind wichtige Bestandteile seiner Arbeit.
„Markus hat in der vergangenen Saison hervorragende Arbeit geleistet und sich schnell als wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams etabliert. Seine fachliche Kompetenz, seine Zuverlässigkeit und sein Engagement werden von Spielern und Trainern gleichermaßen geschätzt. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Weg beim SC Holzhausen fortsetzt“, erklärt Bernd Strobel, Spielausschuss des SC Holzhausen.
Mit der Verlängerung von Markus Holzer setzt der SC Holzhausen weiterhin auf Kontinuität und Qualität im Trainerteam. In der Saison 2026/27 wird er zudem das neue Trainerteam um Florian Metzinger und Stipe Malenica unterstützen und seine Erfahrung weiterhin gewinnbringend in die sportliche Arbeit des Vereins einbringen.
Der SC Holzhausen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und wünscht Markus Holzer viel Erfolg für die kommende Saison.