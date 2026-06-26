Kontinuität auf der Torwarttrainerposition von Christian Schweizer · Heute, 07:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Holzhausen / BS

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Der SC Holzhausen freut sich, die weitere Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Markus Holzer bekanntgeben zu können. Auch in der Saison 2026/27 wird er für die Ausbildung und Weiterentwicklung der Torhüter im Aktivenbereich verantwortlich sein. Markus Holzer gehört seit der vergangenen Saison dem Trainerteam des SC Holzhausen an und hat in dieser Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Mit seiner fachlichen Kompetenz, seinem Engagement und seiner Leidenschaft für das Torwartspiel hat er maßgeblich zur positiven Entwicklung der Torhüter beigetragen.

Der erfahrene Torwarttrainer verfügt über einen beeindruckenden Werdegang. Vor seinem Engagement beim SC Holzhausen war Holzer unter anderem für den Bahlinger SC, die SG Endingen sowie den SV Endingen tätig. Durch seine Arbeit in leistungsorientierten Nachwuchs- und Aktiventeams bringt er ein hohes Maß an Fachwissen und Erfahrung mit. Die Verantwortlichen des SC Holzhausen sehen die Vertragsverlängerung als wichtigen Baustein für die weitere sportliche Entwicklung des Vereins. Insbesondere die individuelle Förderung der Torhüter sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Trainerteam sind wichtige Bestandteile seiner Arbeit.