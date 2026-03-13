Kontinuität auf der Schäl Sick: Viktoria Köln hält Marian Wilhelm Der 37-Jährige bleibt Chefcoach beim Drittligisten – Vorstand setzt auf den „Viktoria-Weg“. von red / PM · Heute, 08:04 Uhr · 0 Leser

Marian Wilhelm hat seinen Vertrag verlängert. – Foto: Boris Hempel

Viktoria Köln stellt die Weichen für die Zukunft. Cheftrainer Marian Wilhelm hat seinen Vertrag in Höhenberg verlängert. Der 37-Jährige, der im Sommer die Nachfolge von Olaf Janßen antrat, führt das Team aktuell durch eine stabile Spielzeit im gesicherten Mittelfeld. Vor dem Gastspiel beim TSV Havelse herrscht damit frühzeitig Klarheit auf der wichtigsten sportlichen Position.

Die Entscheidung in Höhenberg ist gefallen, und sie ist ein deutliches Bekenntnis zur internen Entwicklung: Marian Wilhelm bleibt langfristig an Bord. Der gebürtige Berliner, der seit über 15 Jahren fest im Verein verwurzelt ist, wird die Geschicke der Drittliga-Mannschaft auch über die laufende Saison hinaus leiten. Ein Eigengewächs an der Seitenlinie Wilhelms Vita ist untrennbar mit dem FC Viktoria Köln verbunden. Seit dem 1. Januar 2010 ist er im Verein aktiv, prägte jahrelang das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) und die Spielphilosophie der Rechtsrheinischen. Nach Stationen als U19-Coach und Co-Trainer unter Olaf Janßen folgte im Sommer 2025 die Beförderung zum Chefcoach. Dass dieser Weg nun konsequent fortgeführt wird, freut insbesondere Sport-Vorstand Franz Wunderlich.

„Ich bin froh und dankbar, dass wir gemeinsam eine Einigung erzielt haben. So können wir unseren Weg, den wir seit längerer Zeit gehen, fortführen. Das ist wichtig für die Gesamtentwicklung unseres Vereins“, betont Wunderlich in einer Vereinsmeldung die Bedeutung der Personalie für die gesamte Klubstruktur. Wilhelm: „Zeichen des gegenseitigen Vertrauens“ Auch der Trainer selbst, der die Mannschaft in seinen ersten 33 Pflichtspielen unter anderem ins Halbfinale des Landespokals führte, sieht in der Verlängerung eine Bestätigung der gemeinsamen Arbeit. „Die Vertragsverlängerung bedeutet mir sehr viel, weil sie ein starkes Zeichen des gegenseitigen Vertrauens ist. Wir haben in den vergangenen Monaten eine gute Entwicklung genommen und als Team wichtige Schritte nach vorne gemacht. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dem Staff und dem gesamten Verein macht enorm viel Spaß. Ich bin sicher, dass wir auf unserer gewachsenen Vereinsidentität aufbauen und gemeinsam noch viel erreichen können“, so Wilhelm gegenüber Vereinsmedien.