Kontinuität auf der Bramscher Trainerbank

Der 1. FCR 09 Bramsche geht auch in der kommenden Saison mit dem Trainerteam Filip/Blaschke an den Start.

Der Umbruch im Sommer mit neuen Spielern und neuem Trainerteam ist gelungen. Der FCR steht als bester Aufsteiger mit 28 Punkten und einem Torverhältnis von +17 auf einem starken 7. Tabellenplatz der Bezirksliga Weser-Ems 5.