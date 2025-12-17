Kontinuität auf der Bramscher Trainerbank

Der 1. FCR 09 Bramsche geht auch in der kommenden Saison mit dem Trainerteam Filip/Blaschke an den Start.
Der Umbruch im Sommer mit neuen Spielern und neuem Trainerteam ist gelungen. Der FCR steht als bester Aufsteiger mit 28 Punkten und einem Torverhältnis von +17 auf einem starken 7. Tabellenplatz der Bezirksliga Weser-Ems 5.
"Nach guten, vertrauensvollen Gesprächen haben wir uns entschieden auch in der kommenden Saison gemeinsam weiterzuarbeiten. Wir alle im Verein sind der Ansicht, den gemeinsamen Weg weiterzugehen und die Entwicklung weiter mit dem Trainerteam voran treiben zu wollen. Wir freuen uns auf das, was noch kommt und schauen sehr gespannt und positiv in die Zukunft" heißt es aus Kreisen des Bramscher Vorstandes.