Kontinuität auf der Bank

Der TSV Obermelsungen setzt weiter auf Kontinuität: Trainer Nils Engelhardt wird den Frauen über diese Saison hinaus erhalten bleiben. Das geht aus einem Interview hervor, das Hessensport24 im Rahmen seines „Ligen-Checks“ veröffentlichte.

Engelhardt bestätigte dort, dass die Weichen bereits „letzten Winter“ gestellt worden seien und eine Verlängerung bewusst über eine Saison hinaus angelegt sei. Der Coach begründete seine Zusage mit der Entwicklungsperspektive der Mannschaft und des gesamten Vereins und machte deutlich, dass er den eingeschlagenen Weg weiter mittragen will.

In Obermelsungen wird die Personalie als Signal gewertet: Die sportliche Führung kann Planungssicherheit mit dem Trainerteam schaffen, während die Mannschaft in der laufenden Runde sportlich überzeugt.