Kontinuität an der Spitze der Fußballabteilung in Schwendi

Vor wenigen Tagen fand die diesjährige Abteilungsversammlung der Fußballabteilung der Sportfreunde Schwendi 1862 e. V. im Vereinsheim „zum Tumleh“ statt. Nach der Begrüßung zogen Jugendleiter Oliver Kattner, AH-Vertreter Matthias Neuer, Schriftführer Adrian Matits, Kassierer Valentin Eglof sowie die beiden Abteilungsleiter Thomas Rohmer und Markus Lerch in ihren Berichten eine durchweg positive Bilanz.
Mit den aktiven Spielern Fabian Bretzel, Marcel Lerch, Steffen Matits und Peter Ott wurde der Abteilungsausschuss gezielt um vier junge und engagierte Mitglieder aus dem aktiven Spielbetrieb erweitert. „Damit sind wir im Ausschuss optimal aufgestellt und können die stetig wachsenden Aufgaben gut bewältigen“, freut sich Abteilungsleiter Thomas Rohmer.
Die Entlastung der Verantwortlichen nahm Michael Marquardt, zweiter Vorsitzender des Gesamtvereins, vor. Er bescheinigte der Abteilungsleitung eine erfolgreiche Arbeit und stellte fest: „Die Abteilung lebt und ist finanziell stabil.“
Bei den anschließenden Wahlen wurden Markus Lerch (stellvertretender Abteilungsleiter), Oliver Kattner (Jugendleiter) und Valentin Eglof (Kassierer) einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Neben Abteilungsleiter Thomas Rohmer und Schriftführer Adrian Matits gehören weiterhin auch Frank Gretzinger (Jugendleitung) und Michael Lerch (stellvertretender Kassierer) der Abteilungsleitung an. Somit sind bei den Sportfreunden Schwendi weiterhin alle Positionen in der Abteilungsleitung und im Abteilungsausschuss erfolgreich besetzt. Dies schafft eine wichtige Grundlage für eine kontinuierliche und erfolgreiche Weiterentwicklung der Fußballabteilung.
Zum Abschluss bedankte sich die Abteilungsleitung bei allen Spielern, Trainern, Mitgliedern, Sponsoren, Fans sowie bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Hintergrund für die tatkräftige Unterstützung.