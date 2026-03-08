Kontinuität an der Spitze der Fußballabteilung in Schwendi Der Nachbericht zur Abteilungsversammlung der SF Schwendi von SF Schwendi · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SF Schwendi

Vor wenigen Tagen fand die diesjährige Abteilungsversammlung der Fußballabteilung der Sportfreunde Schwendi 1862 e. V. im Vereinsheim „zum Tumleh“ statt. Nach der Begrüßung zogen Jugendleiter Oliver Kattner, AH-Vertreter Matthias Neuer, Schriftführer Adrian Matits, Kassierer Valentin Eglof sowie die beiden Abteilungsleiter Thomas Rohmer und Markus Lerch in ihren Berichten eine durchweg positive Bilanz.

Mit den aktiven Spielern Fabian Bretzel, Marcel Lerch, Steffen Matits und Peter Ott wurde der Abteilungsausschuss gezielt um vier junge und engagierte Mitglieder aus dem aktiven Spielbetrieb erweitert. „Damit sind wir im Ausschuss optimal aufgestellt und können die stetig wachsenden Aufgaben gut bewältigen“, freut sich Abteilungsleiter Thomas Rohmer. Die Entlastung der Verantwortlichen nahm Michael Marquardt, zweiter Vorsitzender des Gesamtvereins, vor. Er bescheinigte der Abteilungsleitung eine erfolgreiche Arbeit und stellte fest: „Die Abteilung lebt und ist finanziell stabil.“