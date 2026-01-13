Kontinuität an der Seitenlinie: Andreas Kusmierz verlängert beim VfL

Der Verein setzt weiter auf Kontinuität: Trainer Andreas Kusmierz und der VfL haben sich frühzeitig auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit in der Saison 2026/27 geeinigt.

A.Kusmierz geht somit ab Juli ´26 in seine dritte Saison an der Seitenlinie in der Glückauf-Kampfbahn. Die Verantwortlichen honorieren mit dieser Entscheidung die stetige Entwicklung der Mannschaft in der vergangenen und der aktuellen Spielzeit sowie die klare sportliche Handschrift des Coaches.

„Unter A.Kusmierz hat sich das Team Schritt für Schritt stabilisiert und weiterentwickelt – sowohl spielerisch als auch strukturell. Durch die SG mit dem 1. JFC Alsdorf wurden junge Spieler erfolgreich integriert und die Mannschaft wirkt insgesamt konstanter. Diese nachhaltige Arbeit soll nun fortgesetzt werden und ist ein eindeutiges Bekenntnis zur gemeinsamen Vision“, so das klare Statement der VfL-Verantwortlichen.

Auch A.Kusmierz zeigte sich zufrieden und motiviert: "Der eingeschlagene Weg ist noch lange nicht zu Ende."