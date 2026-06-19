Kontinuität an der Seitenlinie

– Foto: TSV Immenhausen

Der TSV Deisel stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, werden Mario Schneider und Yannik Maihack auch in der Spielzeit 2026/2027 an der Seitenlinie Verantwortung tragen.

Für Schneider bedeutet die Entscheidung eine Fortsetzung des eingeschlagenen Weges. Der 53-Jährige war vor der laufenden Saison vom TSV Jahn Calden nach Deisel gekommen und führte die erste Mannschaft in seiner Premierensaison in der Kreisoberliga Hofgeismar-Wolfhagen auf einen starken vierten Tabellenplatz. Damit hat der TSV nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch eine Grundlage geschaffen, auf der der Verein nun weiter aufbauen möchte.

„Die Entwicklung der Truppe macht absolut Bock auf mehr“, heißt es sinngemäß in der Mitteilung des Vereins. Die Verantwortlichen setzen damit bewusst auf Stabilität und Vertrauen – zwei Faktoren, die im Amateurfußball nicht selten über nachhaltigen Erfolg entscheiden.