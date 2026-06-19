Kontinuität an der Seitenlinie

Der TSV Deisel stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, werden Mario Schneider und Yannik Maihack auch in der Spielzeit 2026/2027 an der Seitenlinie Verantwortung tragen.
Für Schneider bedeutet die Entscheidung eine Fortsetzung des eingeschlagenen Weges. Der 53-Jährige war vor der laufenden Saison vom TSV Jahn Calden nach Deisel gekommen und führte die erste Mannschaft in seiner Premierensaison in der Kreisoberliga Hofgeismar-Wolfhagen auf einen starken vierten Tabellenplatz. Damit hat der TSV nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch eine Grundlage geschaffen, auf der der Verein nun weiter aufbauen möchte.
„Die Entwicklung der Truppe macht absolut Bock auf mehr“, heißt es sinngemäß in der Mitteilung des Vereins. Die Verantwortlichen setzen damit bewusst auf Stabilität und Vertrauen – zwei Faktoren, die im Amateurfußball nicht selten über nachhaltigen Erfolg entscheiden.
Auch bei der zweiten Mannschaft herrscht Planungssicherheit. Yannik Maihack, der das Traineramt von Thomas Beck übernommen hatte, bleibt dem TSV ebenfalls erhalten. Unter seiner Leitung gelang der Reserve nach einer bemerkenswerten Rückrunde der Klassenerhalt in der B-Liga. Besonders die Siege gegen die Spitzenteams aus Hofgeismar und Dörnberg unterstrichen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.
Mit der frühzeitigen Bestätigung beider Personalien sendet der TSV Deisel ein klares Signal: Der Verein möchte den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Nach einer erfolgreichen Saison der ersten Mannschaft und einer kämpferisch starken Rückserie der Zweiten geht der Blick in Deisel bereits nach vorn – mit vertrauten Gesichtern an der Seitenlinie und spürbarer Zuversicht für die kommende Spielzeit.