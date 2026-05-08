Kontinuität an der Seitenlinie

– Foto: Angelo Wiesner

Der SV Germania Kassel hat frühzeitig eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilt, bleibt das komplette Trainerteam um Chefcoach Benjamin Menne auch in der neuen Spielzeit im Amt.

Menne geht damit gemeinsam mit Michael Rippe und Kevin Pless in seine sechste Saison an der Seitenlinie der Germanen. Der Klub aus der Kreisliga B1 Kassel wertet die Vertragsverlängerung als klares Zeichen der Kontinuität und des Vertrauens. Die Verantwortlichen betonen die „herausragende Arbeit“, die das Trainer-Gespann in den vergangenen Jahren geleistet habe, und verweisen auf Leidenschaft, Fachwissen und Engagement als wichtige Faktoren für die positive Entwicklung der Mannschaft.

Für Germania Kassel, das als Saisonziel ausgegeben hat, oben mitspielen zu wollen, ist die Entscheidung auch sportlich von Bedeutung. Mit einem eingespielten Trainerteam soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. Der Verein zeigte sich überzeugt, mit Menne, Rippe und Pless auch in der kommenden Saison die eigenen Ziele erreichen und weitere erfolgreiche Momente erleben zu können.