– Foto: Marcel Eichholz

Der TSV 1892 Vellmar setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie: Trainer Florian Kowalewski wird den Kreisligisten auch in der kommenden Saison betreuen. Das teilte der Verein in seinen sozialen Medien mit.

Die Entscheidung ist beim TSV Ausdruck der Zufriedenheit mit der bisherigen Zusammenarbeit. Kowalewski habe der Mannschaft in dieser Saison eine klare Handschrift verliehen und die sportliche Entwicklung spürbar vorangetrieben, heißt es von Vereinsseite. Zudem heben die Verantwortlichen die menschlich gute Zusammenarbeit mit dem 45-Jährigen hervor.

Damit geht der TSV Vellmar den eingeschlagenen Weg auch über die laufende Spielzeit hinaus weiter. Der Verein, der in der Kreisliga B2 Kassel antritt und als Saisonziel ausgegeben hat, oben mitzuspielen, sieht in der Vertragsverlängerung ein wichtiges Signal für Stabilität und Planungssicherheit.