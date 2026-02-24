Kontinuität an der Seitenlinie

Der FC Domstadt Fritzlar setzt bei seiner zweiten Mannschaft weiter auf Kontinuität: René Budde und Christian Broja bleiben auch in der Saison 2026/27 Trainer des A-Ligisten und haben ihre Zusammenarbeit mit dem Verein um ein weiteres Jahr verlängert. Das berichtete Hessensport24.

Budde und Broja hatten das Team in der vergangenen Spielzeit übernommen und die Domstädter als Aufsteiger ohne Abstiegssorgen auf Rang neun geführt. In der laufenden Serie hält sich Fritzlar II zur Winterpause im oberen Tabellenbereich und überwintert auf Platz sieben. Vereinsseitig wird die Entscheidung als klares Signal verstanden, den eingeschlagenen Weg mit einer jungen Mannschaft fortzusetzen und Talente aus dem A-Jugendbereich konsequent in den Seniorenfußball zu integrieren.