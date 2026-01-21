Kontinuität an der Eichhecke

Der TSV Ihringshausen setzt auch über die laufende Runde hinaus auf Kontinuität: Marcel Kahl bleibt Cheftrainer und wird die Mannschaft in der Saison 2026/27 erneut an der Seitenlinie betreuen. Das gab der Verein in seinen sozialen Medien bekannt.

Damit schafft der Kreisoberligist früh Planungssicherheit und sendet ein klares Signal in Richtung Mannschaft und Umfeld. Kahl, der den TSV derzeit verantwortet, soll den eingeschlagenen Weg weiterführen und die sportliche Entwicklung stabilisieren. An der Eichhecke sind die Weichen damit bereits lange vor dem Saisonwechsel gestellt.