Kontinuität am Silberberg: Gehrke bleibt Cheftrainer in Düneberg

Der Düneberger SV geht mit bewährtem Personal in die neue Bezirksliga-Saison: Cheftrainer Stefan Gehrke wird auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie der Liga-Mannschaft stehen. Der Fußball-Lehrer genießt nach einer überzeugenden Saison weiterhin das Vertrauen der Vereinsführung – und erhält mit Finn Burmester einen neuen Assistenten an seine Seite.

Auch das erweiterte Funktionsteam bleibt nahezu vollständig erhalten. Torwarttrainer Matthias „Malle“ Risch, Kult-Zeugwart Jörn Basenau, Physiotherapeutin Maibrit Bernhardt sowie Andreas Schmitz setzen ihre Arbeit fort – ein starkes Zeichen der Kontinuität und des Zusammenhalts im Verein.

„Stefan Gehrke und der gesamte Staff haben in der vergangenen Saison sehr gute Arbeit geleistet – das möchten wir fortsetzen“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Dabei verfolgt der DSV künftig wieder klarere Leitlinien. Unter dem Motto „Back to the roots“ will man sich verstärkt auf die eigenen Werte besinnen und eine unverwechselbare Vereins-DNA entwickeln.