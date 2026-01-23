Kontinuität am Ringelbach

Die TSG Reutlingen verlängert mit beiden Trainern der aktiven Mannschaften. Alexander Tadić bleibt Trainer der 1. Mannschaft, Kevin Marques auch in der kommenden Saison Coach der 2. Mannschaft.

Sportlicher Leiter Tomislav Tadić zur Verlängerung: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit beiden Trainern auf eine weitere Saison einigen konnten. Alex hat in kürzester Zeit eine junge, hungrige Mannschaft aufgebaut, die enormes Potenzial besitzt und aktuell mit starken Leistungen überzeugt. Kevin hat mit der 2. Mannschaft bereits jetzt mehr Punkte geholt als in der gesamten Vorsaison – eine sehr starke Entwicklung.“

Alexander Tadić: „Die harte Arbeit zahlt sich langsam aus, auch wenn noch ein langer Weg vor uns liegt. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt und aus der eigenen Jugend kommen talentierte Spieler nach, auf die ich mich freue.“