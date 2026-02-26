Kontinuität am Benkenbusch

Blau-Weiss Hollage setzt mit Lukas Reineke und Lennart Süllow auf Stabilität. Großteil des Kaders bleibt zusammen.
Blau-Weiss Hollage hat frühzeitig die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Der Verein verlängert die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der Bezirksligamannschaft um zwei weitere Jahre. Lukas Reineke und Lennart Süllow bleiben damit über die laufende Saison hinaus gleichberechtigt verantwortlich.
Die beiden Übungsleiter hatten das Amt im Sommer 2024 übernommen und die Mannschaft nach zwei sportlich schwierigen Jahren unmittelbar zurück in die Spitzengruppe der Bezirksliga geführt. Auch in der aktuellen Spielzeit entwickelte sich das Team sowohl sportlich als auch strukturell weiter. Als Tabellenzweiter geht Hollage vor dem Pflichtspielstart 2026 in die entscheidende Phase und zählt weiterhin zum Kreis der Anwärter auf den Aufstieg in die Landesliga. Die vorzeitige Vertragsverlängerung gilt als Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens und des gemeinsamen sportlichen Anspruchs.
Frühzeitige Klarheit in der Kaderplanung
Parallel zur Trainerentscheidung hat der Verein auch personell Planungssicherheit geschaffen. Zwanzig Spieler des aktuellen Aufgebots haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben, der überwiegende Teil davon ebenfalls für zwei Jahre. Verlassen werden den Verein Max Schmidt und Maik Mertens zur Helle, Fynn Voßgröne steht künftig aus studienbedingten Gründen nicht mehr zur Verfügung. Erste Neuzugänge sind nach Vereinsangaben bereits fixiert, entsprechende Bekanntgaben sollen in den kommenden Wochen folgen.
Fußball-Abteilungsleiter Björn Knabke sieht in der Entwicklung der vergangenen Monate eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges. Die kontinuierliche Arbeit des Trainerduos mit klarer inhaltlicher Ausrichtung und hoher Intensität sei ein wesentlicher Faktor für die sportliche Stabilisierung. Dass nahezu der komplette Kader den eingeschlagenen Kurs mittrage, wertet der Verein als deutliches Signal der Geschlossenheit.
Vor dem Bezirksliga-Start ins neue Jahr am Sonntag (15 Uhr) beim SV Quitt Ankum geht Blau-Weiss Hollage damit mit langfristiger Perspektive in die verbleibenden Monate der Saison.