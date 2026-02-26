Kontinuität am Benkenbusch

Lukas Reineke (re) und Lennart Süllow (li) bleiben als Trainerteam bei BW Hollage. – Foto: Andreas LITZE Richter

Blau-Weiss Hollage hat frühzeitig die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Der Verein verlängert die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der Bezirksligamannschaft um zwei weitere Jahre. Lukas Reineke und Lennart Süllow bleiben damit über die laufende Saison hinaus gleichberechtigt verantwortlich.

Die beiden Übungsleiter hatten das Amt im Sommer 2024 übernommen und die Mannschaft nach zwei sportlich schwierigen Jahren unmittelbar zurück in die Spitzengruppe der Bezirksliga geführt. Auch in der aktuellen Spielzeit entwickelte sich das Team sowohl sportlich als auch strukturell weiter. Als Tabellenzweiter geht Hollage vor dem Pflichtspielstart 2026 in die entscheidende Phase und zählt weiterhin zum Kreis der Anwärter auf den Aufstieg in die Landesliga. Die vorzeitige Vertragsverlängerung gilt als Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens und des gemeinsamen sportlichen Anspruchs.