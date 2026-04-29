Kontinuität am Bad: SSV Markranstädt II verlängert mit Trainer-Duo

– Foto: Torsten Schwalm

Der SSV Markranstädt setzt bei seiner zweiten Mannschaft konsequent auf Stabilität. Wie der Verein bekannt gab, wurde die Zusammenarbeit mit dem Trainergespann Moritz Mende und Daniel Halangk vorzeitig ausgedehnt. Das Duo, das die Zweite in der Winterpause der vergangenen Spielzeit übernommen hatte, wird die Mannschaft somit auch in der kommenden Saison 2026/2027 verantworten.

Entwicklung im Fokus

Nachdem Mende und Halangk das Team in einer schwierigen Phase übernommen hatten, befinden sie sich aktuell in ihrer ersten vollständigen Saison an der Seitenlinie. Die vorzeitige Vertragsverlängerung gilt als deutliches Zeichen der Vereinsführung, den eingeschlagenen Weg der sportlichen Konsolidierung fortzusetzen. Ziel ist es, das Team in der zweithöchsten Spielklasse der Stadt nachhaltig zu etablieren.

Verstärkung an der Seitenlinie

Unterstützung erhält das Duo künftig verstärkt durch ein bekanntes Gesicht: Julian Hadlok hat sich nach seinem verletzungsbedingten Karriereende dazu entschieden, die Fußballschuhe gegen das Klemmbrett zu tauschen. Er sammelt bereits seit einigen Wochen erste Erfahrungen im Trainerstab und soll in der neuen Spielzeit sukzessive mehr Verantwortung übernehmen. Komplettiert wird das Funktionsteam durch Mannschaftsleiter Marco Böhmert, der auch weiterhin für die organisatorischen Abläufe abseits des Rasens zuständig bleibt.