Kontinuität als Prinzip

– Foto: Fabian Ziegler

Der SC Edermünde hat frühzeitig Klarheit für die sportliche Zukunft geschaffen und hält auch über die laufende Spielzeit hinaus an seinem bewährten Trainerteam fest. Christian Keppel und Co-Trainer Patrick Lutzi werden den Fußball-Gruppenligisten auch in der Saison 2026/27 betreuen, wie der Verein über seine sozialen Medien mitteilte.

Keppel hatte das Traineramt in Edermünde in einer sportlich anspruchsvollen Phase übernommen. Nach dem Abstieg in die Kreisoberliga gelang dem 43-jährigen B-Lizenz-Inhaber mit seiner Mannschaft der direkte Wiederaufstieg – und mehr noch: In der Gruppenliga etablierte sich der SCE rasch in der oberen Tabellenhälfte. Nach der Hinrunde belegt Edermünde Rang vier und überzeugte dabei mit einem offensiv ausgerichteten, ansehnlichen Spielstil. An Keppels Seite bleibt auch weiterhin Patrick Lutzi, der seine erfolgreiche Arbeit als Co-Trainer fortsetzt und in seine vierte Saison in dieser Funktion geht. Die enge und reibungslose Zusammenarbeit des Duos gilt vereinsintern als wichtiger Baustein der sportlichen Stabilität.

Neben der Trainerfrage stellte der SC Edermünde auch personelle Weichen in der sportlichen Leitung. Ab der kommenden Saison übernimmt Leroy Bawuah die Verantwortung für den Herrenbereich von Christoph Grunewald. Bawuah, bislang als Spieler bereits stark in organisatorische Abläufe eingebunden, wird seine Rolle nun offiziell ausfüllen. Grunewald bleibt dem Verein jedoch in anderer Funktion erhalten. Die Gesamtleitung der Fußballabteilung liegt weiterhin in den Händen von Mika Pohl. „Wir sind sehr zufrieden mit der sportlichen Entwicklung unserer Ersten Mannschaft. Daher war es keine Frage, mit dem Trainerteam auch in die kommende Saison zu gehen“, erklärte Pohl. Zugleich hob er das Engagement Bawuahs hervor, das den Verein auch abseits des Platzes sichtbar vorangebracht habe.