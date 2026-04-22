Kontinuität als Erfolgsrezept

– Foto: Florian Trabner

Der FSC 1924 Lohfelden hat den nächsten Baustein für die kommende Saison gesetzt und den Vertrag mit Can Karademir verlängert. Das teilte der Gruppenligist in seinen sozialen Medien mit.

Die Personalie besitzt dabei durchaus Gewicht. Karademir, der sich dem FSC erst im Winter angeschlossen hatte, hat sich in kurzer Zeit als feste Größe etabliert. In der Mitteilung spricht der Klub davon, dass der Neuzugang „auf Anhieb zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft geworden“ sei – ein bemerkenswert klares Urteil nach nur wenigen Monaten.

Damit gelingt dem FSC nicht nur die Bindung eines Spielers, der sportlich rasch Wirkung entfaltet hat, sondern auch ein Signal im regionalen Wettbewerb. Schließlich betont der Verein ausdrücklich, froh zu sein, einen „heißbegehrten Spieler der Region“ weiterhin in Lohfelden zu wissen. Die Vertragsverlängerung ist somit mehr als eine reine Kadernotiz: Sie zeigt, dass es dem Klub gelingt, gefragte Akteure frühzeitig an sich zu binden.