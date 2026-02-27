Kontinuität als Erfolgsrezept

– Foto: Marcel Eichholz

Die SG Sontratal stellt früh die Weichen für die kommenden Spielzeiten und setzt dabei auf Stabilität an der Seitenlinie. Trainer Benjamin Scheerder hat seinen Vertrag als Coach der ersten Mannschaft bis zur Saison 2026/27 verlängert. Das teilte der Kreisoberligist am Freitag in seinen sozialen Medien mit.

Scheerder begründet seine Entscheidung mit dem positiven Arbeitsumfeld innerhalb des Teams. „Es macht mir großen Spaß, mit dem Team zu arbeiten. Die Jungs sind motiviert, die Trainingsbeteiligung hoch und unsere Ziele ambitioniert, aber erreichbar“, wird der Coach zitiert. Damit bleibt der 42-Jährige auch über die laufende Runde hinaus der zentrale sportliche Ansprechpartner der SG – ein wichtiges Signal in einer Liga, in der Kontinuität auf der Trainerbank längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

Auch bei der zweiten Mannschaft bleibt personell alles beim Bewährten: Matthias Sippel führt das Team ein weiteres Jahr. Der Trainer hebt vor allem das Miteinander innerhalb der Spielgemeinschaft hervor. „Die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Teams gefällt mir sehr. Wir arbeiten konstruktiv zusammen und geben alles für die Spielgemeinschaft“, sagte Sippel.