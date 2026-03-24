Kontinuität als Erfolgsfaktor: Trainerteam der Dritten bleibt an Bord

Nach einem gelungenen Saisonstart mit sechs Punkten und überzeugenden Auftritten auf und neben dem Platz setzt die Dritte Herrenmannschaft der SF Schwefingen auf Beständigkeit: Das Trainerteam bleibt auch in der Saison 2026/27 unverändert zusammen.
Die Entscheidung folgt auf sportliche Erfolge, darunter ein Derbysieg gegen Union Meppen sowie eine geschlossene Mannschaftsleistung bei Germania Twist. Intern bestand früh Einigkeit darüber, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.
„Nach dem gelungenen Derbysieg gegen Union Meppen und der geschlossenen Mannschaftsleistung bei Germania Twist fiel uns die Entscheidung leicht. Wir waren uns schnell einig: Wir machen weiter!“, erklärte Trainer Malte Veltrup.
Das Trainerteam wird damit auch künftig aus Jan Menke, Manuel Vehring, Malte Veltrup, Felix Kuhl und Markus Hemelt bestehen. Neben der Arbeit am Spielfeldrand ist die Gruppe auch abseits des Platzes präsent – sei es im Vereinsheim oder regelmäßig in Mike’s Pub.
Die Dritte setzt damit bewusst auf Kontinuität, Zusammenhalt und eine klare Teamkultur, die sportliche Ambitionen mit mannschaftlichem Miteinander verbindet.