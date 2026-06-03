Kontinuität als Erfolgsfaktor: SV Langen verlängert mit Führungstrio 2. Herren freut sich über die Zusagen von Trainer Fabian Robben, Co-Trainer Florian Wahoff und Teammanager Marcel Möhlenkamp von p.s. · Heute, 18:21 Uhr · 0 Leser

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Der SV Langen setzt bei seiner zweiten Herrenmannschaft weiterhin auf bewährte Kräfte. Trainer Fabian Robben, Co-Trainer Florian Wahoff und Teammanager Marcel Möhlenkamp werden auch in der kommenden Saison gemeinsam die Geschicke der Mannschaft lenken.

Damit bleibt dem Team ein eingespieltes Trio erhalten, das seit Jahren eng zusammenarbeitet und maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung der zweiten Herren hat. Während Robben und Wahoff an der Seitenlinie die sportliche Verantwortung tragen, kümmert sich Möhlenkamp im Hintergrund um die organisatorischen Aufgaben rund um die Mannschaft. Eine richtungsweisende Entscheidung traf das Führungsteam bereits vor einem Jahr. Gemeinsam entschloss man sich dazu, freiwillig den Schritt in die 2. Kreisklasse zu gehen, um den Spaß am Fußball wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Der eingeschlagene Weg zahlte sich aus. In der ersten Saison nach dem Neustart erreichte die Mannschaft auf Anhieb die Vizemeisterschaft. Gleichzeitig entwickelte sich die zweite Herren wieder zu einer Einheit, die auf und neben dem Platz für positive Schlagzeilen sorgt. Vor diesem Hintergrund war die Verlängerung der Zusammenarbeit für die Verantwortlichen des Vereins von großer Bedeutung. Fußballobmann Jeffrey Albers stellte frühzeitig die Weichen, um das erfolgreiche Trio auch über die laufende Spielzeit hinaus an den Verein zu binden.