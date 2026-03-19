Kontinuität als Erfolgsfaktor: Heberling bleibt an der Seitenlinie

Der TSV Landolfshausen schafft früh Klarheit auf der Trainerposition: Chefcoach Endrik Heberling verlängert und soll die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.

Der TSV Landolfshausen setzt ein deutliches Zeichen in Sachen Kontinuität: Trainer Endrik Heberling wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Der Verein verlängerte die Zusammenarbeit mit seinem Chefcoach und baut damit weiter auf Stabilität und Vertrauen.

Heberling hat in seiner bisherigen Amtszeit wichtige Impulse gesetzt. Mit einer klaren sportlichen Ausrichtung, strukturiertem Training und einem ausgeprägten Teamgedanken gelang es ihm, die Mannschaft sichtbar weiterzuentwickeln. Insbesondere der mannschaftliche Zusammenhalt gilt als eine der zentralen Stärken unter seiner Leitung.