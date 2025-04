Kontinuität als Erfolgsfaktor

Trainer Taylan Bilecen, Spielertrainer Janik Ziegler sowie die beiden Co-Trainer Jan Umbach und Marvin Munk werden ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Unterstützt wird das Quartett weiterhin von Team-Manager Sebastian Gottmann. Die sportliche Leitung und der Vorstand hatten in den vergangenen Wochen intensive Gespräche geführt, die in einer klaren Übereinkunft mündeten: Der eingeschlagene Weg soll gemeinsam weiterverfolgt werden.

Die Ausweitung des Trainerteams im vergangenen Jahr hatte spürbare Entlastung gebracht. So konnten sich alle Beteiligten stärker auf ihre spezifischen Aufgaben konzentrieren, was sich in einer bislang erfolgreichen Rückrunde widerspiegelt. Der Klassenerhalt ist greifbar – und mit ihm die Perspektive, sich weiter in der Gruppenliga zu etablieren.

Neben der sportlichen Entwicklung rückt auch der übergeordnete Anspruch in den Fokus: Die SG Reinhardshagen möchte den Fußball im Ort strukturell stärken, den Unterbau im Jugendbereich langfristig sichern und das Vereinsumfeld aktiv mitgestalten. Die personelle Kontinuität auf und neben dem Platz bildet dafür die Grundlage.