Kontinuität als Basis für neue Saison

Mit dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt hat die SG Schauenburg in der Gruppenliga Kassel 2 frühzeitig Planungssicherheit geschaffen. Die Verantwortlichen verkündeten nun über die vereinseigenen Kanäle, dass nahezu der komplette Kader auch in der kommenden Spielzeit zur Verfügung stehen wird – lediglich ein Abgang ist zu verzeichnen. Auch das Trainerteam bleibt geschlossen im Amt, was für Stabilität und Vertrauen innerhalb der Mannschaft spricht.