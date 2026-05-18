„Kontinuierliche Entwicklung“: Bornheim bezwingt auch Verfolger Düren

Bornheim jubelt auch gegen Verfolger Düren. – Foto: LaBima

Vor der Saison hätte dem SSV Bornheim wohl kaum einer zugetraut, eine solche souveräne Leistung in der Mittelrheinliga abzurufen. Durch den 4:2-Erfolg über Verfolger 1. FC Düren springt der Liga-Neuling auf den achten Tabellenplatz und zugleich auf den zweiten Rang der Formtabelle. SSV-Coach Patrick Schmitz hat seine Mannschaft nach der Landesliga-Meisterschaft im Vorjahr auch in der fünfthöchsten Spielklasse etabliert und zu einer erfolgreichen Einheit geformt. In diesem Zuge spricht der Übungsleiter - nach dem nun dritten Ligasieg in Folge - von einer „kontinuierlichen Entwicklung“ seiner Elf, während sein Gegenüber Luca Lausberg die Effektivität seiner Mannen ankreidet.

Mit diesem Ergebnis ging es anschließend dann auch in die Halbzeitpause. Aus Sicht von Düren-Coach Luca Lausberg verlief die erste Hälfte überaus unglücklich: „Wir haben das Spiel heute bereits in der ersten Halbzeit verloren - nicht, weil wir schlecht gespielt haben, sondern weil wir einfach nicht effektiv genug waren. Zudem kassieren wir brutal unglückliche Tore. Dieser Rückstand zur Pause hat sich komplett falsch angefühlt, zumal wir durch einen Lattenschuss von Jannis Kickertz und einen Pfostentreffer von Raban Laux hochkarätige Chancen hatten. Mit diesem Spielverlauf dürfen wir zur Pause eigentlich niemals hinten liegen“, ordnet der 31-Jährige den ersten Durchgang seiner Mannschaft klar ein.

Einzig zwei Zähler trennten die beiden Kontrahenten vor dem direkten Duell am Sonntag voneinander. Sowohl der SSV Bornheim als auch der 1. FC Düren hatten den Klassenerhalt schon sicher in der Tasche, weshalb beide Mannschaften das Aufeinandertreffen befreit angehen konnten. Das jedoch keines der beiden Teams Punkte verschenken wollte, machte dann der Spielverlauf im ersten Abschnitt deutlich. Nach frühem Gäste-Führungstreffer durch Jannis Kuckertz (16.) schlug der SSV im direkten Anschluss in Person von Mohamed Zaim zurück (22.). Der Offensivakteur verwandelte einen Freistoß sehenswert zum 1:1-Ausgleich, ehe Beykan Sengül drei Minuten vor der Pause auf 2:1 für die Hausherren stellte (42.). Quasi mit dem Pausenpfiff war es dann erneut Zaim, der die Blau-Weißen ein weiteres Mal jubeln ließ und eine Vorarbeit von Can Catak zum 3:1 verantwortete (45.).

Und auch sein Gegenüber Patrick Schmitz spricht im Nachgang von einem ausgeglichenen ersten Spielabschnitt, bei dem seine Elf schlussendlich schlicht ein bisschen mehr Spielglück hatte: „Die erste Halbzeit war ein offener Schlagabtausch auf Augenhöhe, in dem wir 3:1 in Führung gegangen sind. Das bedeutete auch, dass wir das Glück ein Stück weit auf unserer Seite hatten oder die Situationen an diesem Tag in den entscheidenden Momenten einfach besser genutzt haben“, schlussfolgert der Übungsleiter mit Blick auf den erfreulichen Zwischenstand.

Lausberg: „Niederlage geht aufgrund der zweiten Hälfte in Ordnung“

Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich dann jedoch ein gänzlich anderes Bild ab. Mit dem 1:3-Rückstand auf den Schultern gelang es den Gästen aus Düren nicht mehr, so griffig und aktiv wie im ersten Durchgang zu agieren und den Kontrahenten unter Druck zu setzen. So war das 4:1 durch SSV-Stürmer Justin Krausa kurz nach dem Wiederanpfiff folgerichtig (52.). Im Anschluss spielte es der Gastgeber dann souverän runter und hätte durch einige gefährliche Konter gar noch auf 5:1 stellen können. Der letzte Tagestreffer blieb aber Düren überlassen, das durch den ersten Saisontreffer von Malcom Scheibner dann für den Schlusspunkt sorgte (83.). Hinsichtlich der Bewertung des zweiten Spielabschnitts sind sich beide Übungsleiter am Ende einig und sehen einen klaren Kontrast zu Hälfte eins:

„Man muss ehrlich sagen, dass uns in der zweiten Halbzeit einiges gefehlt hat, um diesen Rückstand noch einmal aufzuholen. Insbesondere nach dem frühen 1:4 haben wir uns insgesamt zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung erlaubt. Dadurch haben wir Bornheim gefährliche Kontergelegenheiten ermöglicht, sodass die Niederlage aufgrund der zweiten Hälfte in Ordnung geht“, analysiert Düren-Coach Lausberg kritisch und fügt an: „Trotzdem bleibt ein sehr ungutes Gefühl zurück, weil wir aufgrund der ersten Halbzeit einfach viel mehr verdient gehabt hätten.“

Eine ähnliche Entwicklung im zweiten Abschnitt erkennt auch Schmidt, der aufgrund der zahlreichen Torchancen seiner Elf auch einen höheren Erfolg begrüßt hätte: „In der zweiten Halbzeit schießen wir das 4:1 und verschießen dann einen Elfmeter zum vermeintlichen 5:1. Wir hatten danach wirklich sehr, sehr viele Umschaltmomente, durch die das Ergebnis am Ende noch deutlich höher hätte kippen können“, erklärt der 34-jährige Chefcoach und bilanziert: „ Auf das ganze Spiel gesehen ist das 4:2 kein ungerechtes Ergebnis, aber es hätte eben noch deutlicher werden können, weil der Spielverlauf absolut zu unseren Gunsten war.“

Schmitz: „Haben gezeigt, dass wir absolut zu Recht in der Liga sind“

Durch den nun zwölften Saisonerfolg unterstreicht der SSV Bornheim die eindrucksvolle Formkurve der vergangenen Wochen einmal mehr. Mit dem 4:2 knüpft die Schmitz-Elf an die Erfolge über die Zweitvertretung vom SC Fortuna Köln (3:0) und Aufstiegsanwärter SV Eintracht Hohkeppel (3:1) an und hält somit Tabellennachbar TuS Blau-Weiß Königsdorf weiter hinter sich. Mit 22 eroberten Rückrunden-Punkten gehört der Aufsteiger im zweiten Saisonabschnitt zu den erfolgreichsten Teams, was aus Sicht des Übungsleiters keines Falls selbstverständlich ist:

„Ich habe mir jetzt garnicht genau angeschaut, wie viele Spiele wir mittlerweile ungeschlagen sind oder wie viele Siege wir in Folge geholt haben. Es unterstreicht aber einfach unsere kontinuierliche Entwicklung - das ist jede Woche aufs Neue kein Zufall mehr, sondern die Wahrheit. Ich bin richtig stolz darauf, dass wir in dieser Saison gezeigt haben, dass wir absolut zu Recht in dieser Liga sind und eine ganz steile Kurve nach oben haben“, resümiert der Aufstiegscoach lobend. Ebendiese Erfolgsserie will der SSV auch in den letzten drei Saisonspielen fortsetzen. Aufgrund des Rückzugs des FC Pesch hat der Liga-Neuling nur gar zwei Wochen Pause, ehe es anschließend gegen den VfL Vichttal und den FC Hennef 05 geht. Düren hingegen trifft im Saisonendspurt auf Königsdorf, Hohkeppel und Fortuna Köln II.