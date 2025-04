Kontingent ausgeschöpft: Über 16.000 MSV-Fans im Borussia-Park

14.000 Zuschauer fanden am 3. Spieltag der Regionalliga West ins Stadion am Niederrhein. Der MSV Duisburg gastierte bei RW Oberhausen - bis heute ist es das am besten besuchte Nicht-MSV-Heimspiel der Saison. Diese Zahl wird nun alleine durch Zebra-Anhänger für die Freitagabendpartie gegen Borussia Mönchengladbach II (25. April, 18.30 Uhr) übertroffen.