Kontertor vermiest Aßlings Spiel in Aschau in letzter Minute

Matthias Reiter sichert dem WSV Aschau in der Nachspielzeit ein 2:2-Unentschieden gegen den TSV Aßling nach spannendem Spielverlauf.
Bis zur Schlussminute der Nachholpartie der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) sah es am Dienstagabend so aus, als ob der TSV Aßling drei Punkte aus Aschau entführen könnte, doch dann sorgte Matthias Reiter für den späten Ausgleich für die Platzherren des WSV. „Wir haben eine junge Mannschaft, der die Erfahrung fehlt. Wir müssen noch lernen, dass wir solche Spiele über die Zeit bringen“, analysierte Trainer Laszlo Ziegler, der mit der Punkteteilung haderte und auf einen Lerneffekt hofft.
Besonders ärgerlich war das 2:2 für den TSV-Coach, weil seine Spieler bei eigener Führung noch in einen fatalen Aschauer Konter liefen, und Matthias Reiter nach einem Lupfer über der Keeper, der am Pfosten landete, den Abpraller über die Linie schieben konnte (90.).
Aber immer der Reihe nach: Aßling erwischte durch Jacob Mertls frühes 1:0 (3.) einen optimalen Start in diese Partie, im Anschluss „haben wir das Spiel jedoch aus der Hand gegeben, wir hatten keinen Zugriff bis zur Halbzeit“, so Ziegler.
Einerseits hatten die Gäste Glück, dass Aschau im ersten Durchgang durch Stefan Reiter nur einmal traf (30.), andererseits hatte Julian Winkler unmittelbar vor dem Ausgleich das 2:0 auf dem Fuß und hätte in der WSV-Drangphase den Spielverlauf nachhaltig beeinflussen können.
Deutlich besser machte es Winkler, als er fünf Minuten nach dem Seitenwechsel einen Diagonalball von der linken Strafraumkante volley mit der Innenseite ins lange, untere Eck setzte (50.). Nach dem Traumtor war Aßling ebenbürtig und hielt Aschau bis auf zwei Ausnahmen weitestgehend aus der Gefahrenzone fern, ehe die ominöse 90. Minute anbrach und die Unerfahrenheit spät bestraft wurde.