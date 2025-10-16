Die Mannschaft von Laszlo Ziegler steht nach neun Spieltagen auf Platz acht der Kreisklasse 1. (Archivfoto) – Foto: Sro

Kontertor vermiest Aßlings Spiel in Aschau in letzter Minute „Wir müssen lernen, solche Spiele über die Zeit zu bringen"

Matthias Reiter sichert dem WSV Aschau in der Nachspielzeit ein 2:2-Unentschieden gegen den TSV Aßling nach spannendem Spielverlauf.

Bis zur Schlussminute der Nachholpartie der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) sah es am Dienstagabend so aus, als ob der TSV Aßling drei Punkte aus Aschau entführen könnte, doch dann sorgte Matthias Reiter für den späten Ausgleich für die Platzherren des WSV. „Wir haben eine junge Mannschaft, der die Erfahrung fehlt. Wir müssen noch lernen, dass wir solche Spiele über die Zeit bringen“, analysierte Trainer Laszlo Ziegler, der mit der Punkteteilung haderte und auf einen Lerneffekt hofft. Di., 14.10.2025, 20:00 Uhr WSV Aschau WSV Aschau TSV Aßling TSV Aßling 2 2 Abpfiff

Besonders ärgerlich war das 2:2 für den TSV-Coach, weil seine Spieler bei eigener Führung noch in einen fatalen Aschauer Konter liefen, und Matthias Reiter nach einem Lupfer über der Keeper, der am Pfosten landete, den Abpraller über die Linie schieben konnte (90.). Aber immer der Reihe nach: Aßling erwischte durch Jacob Mertls frühes 1:0 (3.) einen optimalen Start in diese Partie, im Anschluss „haben wir das Spiel jedoch aus der Hand gegeben, wir hatten keinen Zugriff bis zur Halbzeit“, so Ziegler.