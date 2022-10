Konterstarke 1. Mannschaft

Die 1. Mannschaft verteidigte ihren zweiten Tabellenplatz durch einen 4:0 – Erfolg über den FV Ettlingenweier, wobei das Ergebnis den Spielverlauf nicht korrekt wiederspiegelt.

Unserer Elf merkte man deutlich an, dass coronabedingt während der Woche nur eine reguläre Trainingseinheit durchgeführt werden konnte, beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend, doch in der 38. Minute tauchte dann Marius Rosenthal nach einem schönen öffnenden Pass frei vor dem Gästekeeper auf und sorgte für die 1:0 – Führung des TSV. Auch nach dem Wechsel agierte unsere Elf eher verhalten, die Gäste erarbeiteten sich eine leichte Feldüberlegenheit, konnten diese jedoch nicht in Zählbares ummünzen, da sich Dennis Beisser im TSV – Kasten nicht überwinden ließ. Die Kontertaktik der Kappler – Elf sollte sich dann bezahlt machen, denn Sandor Belvari konnte in der 71. Minute auf 2:0 erhöhen, und der eingewechselte Peguy Tchana Yopa spielte dann zweimal seine Schnelligkeit aus und schraubte das Resultat auf 4:0. Dieses Endergebnis war viel zu hoch, doch Wunderdinge durfte man von unserer Elf angesichts der Corona – Vorgeschichte auch nicht erwarten.